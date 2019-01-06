موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني اليوم الأحد 6/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وريال سوسيداد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، سوف تكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وريال سوسيداد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد سقوطه في فخ التعادل في المباراة الماضية.

حيث سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه في المباراة الماضية التي جمعت بينه وبين مضيفه فريق فياريال على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا، علماً بأن هذه المباراة كانت مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإسباني.

وبناءً على ذلك السقوط المفاجئ في مطلع العام الجديد 2019، حافظ فريق ريال مدريد على مركزه الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، ولكن الفارق بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة صاحب الصدارة قد وصل إلى 7 نقاط بعد أن كان 5 نقاط فقط لا غير مع نهاية العام الماضي 2018.

ولا شك أن فريق ريال مدريد يعلم جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال آخر من أجل التعثر في الفترة القادمة على صعيد مسابقة الدوري الإسباني، وخاصة وأن التعثر في أي مباراة سواء من خلال التعرض إلى الخسارة أو حتى السقوط في فخ التعادل، سوف يجعل الفريق الملكي يفقد نهائياً كل حظوظه في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد يأمل عشاق النادي الملكي في أن تتحسن صورة فريقهُم في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق ريال مدريد لا يزال يُنافس على جميع الجبهات حتى هذه اللحظة بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مر بها طوال الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ريال سوسيداد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة.

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