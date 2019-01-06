موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإِسباني اليوم الأحد 6/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وخيتافي، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق خيتافي في مساء اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وخيتافي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وخيتافي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وخيتافي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

موعد مباراة برشلونة وخيتافي، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق خيتافي في مساء اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وخيتافي تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وخيتافي، سوف تكون مباراة برشلونة وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وخيتافي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وخيتافي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وخيتافي، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق خيتافي في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الليغا الإسبانية.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً مدى أهمية أولى مبارياته في العام الجديد 2019، وخاصة وأنها سوف تأتي أمام خصم عنيد للغاية في ظل الفترة الماضية المثالية التي مر بها، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق خيتافي قد أنهى الدور الأول من عمر الموسم الحالي في المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من فارق النقاط السبعة بينه وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، إلا أن فريق برشلونة يُدرك أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي لن ينحصر فقط بينهما، وخاصة في ظل المستويات المثالية التي قدمها كلاً من فريق إشبيلية إضافة إلى فريق أتلتيكو مدريد في الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ويسعى فريق برشلونة جاهداً لحسم لقب الدوري الإسباني في أقرب فرصة ممكنة، وخاصة وأن الفريق الكتالوني يرغب في أن يكون كامل تركيزه في الأشهر القادمة من عمر الموسم الحالي على هدف واحد فقط لا غير، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ المسابقة مع العلم بأن فريق برشلونة قد تم إقصائه منذ الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في آخر 3 مواسم على التوالي.

ومن جانبه كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق خيتافي، حيث جاءت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز / فيليبي كوتينيو / أرثور / ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم / عثماني ديمبيلي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق خيتافي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرثور / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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