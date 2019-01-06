أتلتيكو مدريد في مهمة صعبة اليوم أمام إشبيلية..تعرف على تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

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يستعد فريق أتلتيكو مدريد لملاقاة مضيفه فريق إشبيلية في مساء اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / ستيفان سافيتش / دييغو غودين / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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