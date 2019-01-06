تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام خيتافي بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق خيتافي ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وخيتافي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق خيتافي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو / ألينا / فيليبي كوتينيو / دينيس سواريز / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم / عثماني ديمبيلي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق خيتافي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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