موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” الإثنين 7/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ولفرهامبتون في مساء يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019 على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووُلفرهامبتون.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وولفرهامبتون في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ولفرهامبتون في مساء يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019 على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، سوف تكون مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ووُلفرهامبتون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها في نهاية الأسبوع الماضي.

حيث تعرض فريق ليفربول إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الاتحاد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن هذه الخسارة تُعتبر الأولى بالنسبة إلى فريق ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن الخروج من النفق المظلم سوف يكون من بوابة تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون، وخاصة وأن هذه المباراة إقصائية في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، مما يعني أن خسارة فريق ليفربول سوف تؤدي مباشرة إلى إقصائه من المسابقة الثانية هذا الموسم بعدما سبق وأن تم إقصائه في مطلع الموسم من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقبل الانتصار سوف يكون فريق ليفربول مطالباً بضرورة تقديم أداء جيد أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون، وخاصة بعد الأداء السيء نوعاً ما الذي قدمه معظم نجوم فريق ليفربول في مباراة القمة التي أشعلت بدورها الصراع من جديد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق ليفربول أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول سوف يكون مطالباً بضرورة إراحة بعض عناصره الأساسية التي ظهر عليها الإرهاق بشكل واضح للغاية في المباراة الماضية أمام فريق مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: ناثان كلاين / ديان لوفرين / راجنار كلافان / ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: فابينيو / نابي كيتا / شيردان شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح / دانييل ستوريدج / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق ولفرهامبتون في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليفربول، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ولفرهامبتون يتواجد حالياً في المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أي أنه بعيد تماماً عن منطقة الخطر.

وبكل تأكيد سوف تكون هذه المباراة ثأرية بالنسبة إلى فريق ولفرهامبتون، وذلك من أجل تعويض الخسارة التي تلقاها الفريق على ملعبه أيضاً منذ أسابيع قليلة على يد ضيفه فريق ليفربول بهدفين مقابل لا شئ في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة الإمارات والبحرين السبت 5/1/2019 في كأس أمم آسيا