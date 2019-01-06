مصادر مؤكدة تكشف عن سيناريو جديد في ملف صفقة القرن للأهلي

Advertisements

كشفت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 عن سيناريو جديد، وذلك بخصوص ملف صفقة القرن التي سوف يُبرمها النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم صفوفه في الفترة القادمة.

حيث أشارت المصادر إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل حسم صفقة تعاقد النادي الأهلي مع النجم المصري حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في حسم هذه الصفقة بأي وسيلة ممكنة وبأي ثمن، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من طرف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي في توفير الإمكانيات الفنية العالية له من أجل إعادة المارد الأحمر إلى المسار الصحيح من جديد على جميع المستويات.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” الإثنين 7/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة