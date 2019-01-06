رسمياً: تعرف على موعد مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

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كشفت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 بشكل رسمي عن موعد مباراة القمة، والتي سوف تجمع بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكدت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في يوم 30 مارس 2019، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف يتم تحديد ملعب المباراة في وقت لاحق بالتعاون مع الجهات الأمنية.

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وتأتي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الدور الثاني بين قطبي كرة القدم المصرية سوف تُقام في شهر مايو 2019 في حالة إقامتها في موعدها الأصلي بدون تأجيل.

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