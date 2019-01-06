ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد الأحد 6/1/2019 في الدوري الإٍسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، حقق فريق ريال سوسيداد مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ريال مدريد بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال سوسيداد في المباراة كلاً من البرازيلي ويليان جوزيه في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، إضافة إلى اللاعب باردو في الدقيقة الثالثة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال سوسيداد إلى رصيده إلى 22 نقطة، فيما استقر رصيد فريق ريال مدريد عند 30 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ريال مدريد الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، مما يجعله مطالباً بضرورة تحقيق الفوز دون سواه من أجل حصد النقاط الثلاث.

وفي الدقيقة الثالثة حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق ريال سوسيداد، ليتولى تنفيذها المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة الضيوف وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير الملكية.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ريال مدريد في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة العاشرة حينما سدد النجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس مرمى فريق ريال سوسيداد.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد، وذلك حينما سدد النجم الكرواتي لوكا مودريتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق ريال سوسيداد تصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مفاجئ لمصلحة فريق ريال سوسيداد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على قلب الطاولة على ضيفه بأي وسيلة ممكنة من أجل ضمان النقاط الكاملة، وفي مقابل ذلك حاول فريق ريال سوسيداد الحفاظ على تقدمه في النتيجة لأطول فترة ممكنة مع محاولة خطف الهدف الثاني من أجل قتل المباراة بنسبة كبيرة.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين كاد فريق ريال مدريد ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس مرمى فريق ريال سوسيداد.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية سعياً لتحقيق مبتغاه، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني إيسكو بدلاً من النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو.

وفي الدقيقة الحادية والستين تلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض نجمه الإسباني الشاب لوكاس فاسكيز إلى الإقصاء من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليُطرد مباشرة من أرض الملعب وسط حالة من الحيرة من طرف المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري في ظل النقص العددي لفريقه.

وفي الدقيقة السادسة والستين واصل فريق ريال مدريد حملاته الهجومية المكثفة بالرغم من النقص العددي، وهذه المرة حينما سدد النجم الإسباني سيرجيو راموس كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق ريال سوسيداد واصل تألقه بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين حاول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن يقوم بتنشيط الجبهة اليسرى من خط دفاعه، وذلك من خلال إشراك الظهير الأيسر الإسباني الشاب سيرخيو ريجيولون بدلاً من النجم البرازيلي مارسيلو.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير دفع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري بآخر أوراقه في المباراة على أمل تعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل حصد نقطة واحدة في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك الإسباني الشاب داني سيبايوس بدلاً من النجم الألماني توني كروس.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين قضى فريق ريال سوسيداد نهائياً على جميع آمال فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سجل له اللاعب باردو الهدف الثاني عقب إِستغلاله ثغرة واضحة للغاية في خط دفاع الفريق الملكي وسط حالة من الإحباط الكبير في كل أرجاء ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع خسارة مدوية للغاية قضت تقريباً على كامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

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