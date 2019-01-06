موعد مباراة اليمن وإيران في كأس أمم آسيا الإثنين 7/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة اليمن وإيران، يستعد منتخب اليمن لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019 على ملعب محمد زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب اليمن وأيضاً عشاق منتخب إيران، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة منتخب اليمن وإيران، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة اليمن وإيران.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة اليمن وإيران، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من اليمن وإيران في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

موعد مباراة اليمن وإيران

موعد مباراة مباراة اليمن وإيران، يستعد منتخب اليمن لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة اليمن وإيران تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة اليمن وإيران والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة اليمن وإيران، سوف تكون مباراة اليمن وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة اليمن وإيران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة اليمن وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

آخر تحضيرات اليمن وإيران والتشكيل المتوقع

موعد مباراة اليمن وإيران، يدخل منتخب اليمن غمار مباراته الأولى المرتقبة أمام نظيره منتخب إيران في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تقديم أفضل أداء ممكن من أجل الخروج بأقل الأضرار من أمام أحد عملاقة كرة القدم الآسيوية.

ولا شك أن حظوظ منتخب اليمن في التأهل إلى الدور ثمن النهائي عن هذه المجموعة الرابعة ليست كبيرة للغاية، وخاصة وأن المجموعة الرابعة تضم أيضاً كلاً من منتخب العراق إضافة إلى منتخب فيتنام.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب اليمن سوف يؤمن بكامل حظوظه في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، ولعل ما قد يُساعده على تحقيق الإنجاز الكبير هي جماهيره الغفيرة وخاصة وأن النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا تُقام على أرض عربية وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب إيران قبل مباراته الأولى أمام نظيره منتخب اليمن، حيث يُعتبر منتخب إيران أحد أبرز المنتخبات المرشحة من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ولا يحتاج منتخب إيران سوى أن يُقدم نفس الأداء الأكثر من رائع الذي قدمه في مونديال روسيا الماضي، وفي حالة تكرار نفس ذلك المستوى من طرف منتخب إيران سوف يكون ليس فقط ضمن قائمة المرشحين من أجل التتويج بلقب كأس أمم آسيا وإنما سوف يكون هو المرشح الأقوى.

ولكن وقبل كل ذلك يعلم منتخب إيران جيداً أنه يجب عليه أن يسير الطريق خطوة بخطوة حتى لا يسقط في منتصف الطريق مثلما حدث مع حامل اللقب منتخب أستراليا الذي تعرض إلى الخسارة في أول مباراة له بالنسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

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