رسمياً: الأهلي يُعلن تعاقده مع النجم حسين الشحات قادماً من العين الإماراتي

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشكل رسمي اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 عن تعاقده مع النجم المصري حسين الشحات قادماً من صفوف نادي العين الإماراتي، وذلك في سادس صفقات النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقد أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر من أجل التأكيد على إتمام الصفقة بنجاح، علماً بأن عقد النجم المصري حسين الشحات مع النادي الأهلي سوف يمتد حتى صيف عام 2023 أي لمدة أربعة مواسم ونصف.

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وفي السياق ذاته أيضاً شدد النادي الأهلي في بيانه الرسمي أن الصفقة قد حُسمت بعد مفاوضات مكثفة للغاية بين الكابتن محمود الخطيب وبين مجلس إدارة نادي العين الإماراتي طوال الأيام الماضية في الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب بعض المصادر المقربة من النادي الأهلي، فإن قيمة صفقة شراء النجم المصري حسين الشحات قد وصلت إلى مبلغ 6 مليون دولار، على أن يتحمل النادي الأهلي نصف قيمة الصفقة بالكامل فيما سوف يتحمل رجل أعمال إماراتي محب للنادي الأهلي النصف الآخر من قيمة الصفقة.

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