ملخص مباراة برشلونة وخيتافي الأحد 6/1/2019 في الدوري الإسباني

Advertisements

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي، حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة العشرين، إضافة إلى الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة التاسعة والثلاثين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق خيتافي في المباراة اللاعب خايمي ماتا في الدقيقة الثالثة والأربعين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 40 نقطة، فيما استقر رصيد فريق خيتافي عند 25 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق برشلونة أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب مثلما كان متوقعاً، وفي مقابل ذلك تراجع فريق خيتافي بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة التاسعة حدثت المفاجأة المدوية بعدما نجح فريق خيتافي تسجيل أولى أهدافه في المباراة عبر اللاعب خايمي ماتا وسط فرحة كبيرة من طرف أصحاب الأرض، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي إِرتكاب الخطأ على أحد لاعبي فريق برشلونة داخل منطقة الجزاء.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق برشلونة في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة العشرين حينما نجح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه الكتالوني عقب إِستغلاله خطأ فادح مشترك ما بين حارس مرمى فريق خيتافي وبين خط دفاعه.

ولم يكتفِ فريق برشلونة بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير كاد ينجح في تحقيق مبتغاه حينما انفرد النجم الأوروغوياني لويس سواريز بحارس مرمى فريق خيتافي، إلا أن الأخير تألق هذه المرة وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين واصل فريق برشلونة حملاته الهجومية المكثفة بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك حينما سدد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق خيتافي واصل التألق بدوره وتصدى للكرة أيضاً بنجاح.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين، حسم فريق برشلونة المهمة بنسبة كبيرة للغاية وذلك حينما سجل له النجم لويس سواريز الهدف الثاني وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن إصرار فريق خيتافي على التسجيل كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الثالثة والأربعين نجح فريق خيتافي في إشعال الأجواء من جديد بعدما سجل له اللاعب خايمي ماتا الهدف الأول وسط غفلة من جانب خط دفاع فريق برشلونة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق خيتافي أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل ضمان الخروج بنقطة واحدة من فم الأسد في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد فريق خيتافي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد لاعبه أنخيل رودريغيز كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى الألماني تير شتيغن.

وبعدها بعشرة دقائق فقط لا غير واصل فريق خيتافي حملاته الهجومية المكثفة من أجل تعديل النتيجة، وهذه المرة حينما سدد المدافع كابريرا كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى تير شتيغن أبعدها بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة للغاية إلى الخارج.

وفي الدقيقة السبعين حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية نوعاً ما سعياً لإيقاف خطورة فريق خيتافي الهجومية، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس بدلاً من النجم التشيلي أرتورو فيدال.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين سنحت أمام فريق برشلونة فرصة مثالية للغاية من أجل حسم الأمور نهائياً، وذلك حينما انفرد الأسطورة ليونيل ميسي بحارس مرمى فريق خيتافي، إلا أن الأخير واصل التألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح وسط حسرة كبيرة من طرف الأسطورة ليونيل ميسي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين حاول المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما بحثاً عن ثالث الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بدلاً من الفرنسي الشاب عثماني ديمبيلي.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد الأحد 6/1/2019 في الدوري الإسباني