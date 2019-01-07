تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ولفرهامبتون بمشاركة “محمد صلاح”

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تشهد أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ولفرهامبتون ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول ووُلفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: ناثان كلاين / ديان لوفرين / راجنار كلافان / روبيرتو مورينو.

خط الوسط: فابينيو / نابي كيتا / شيردان شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح / دانييل ستوريدج / سولانكي.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

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