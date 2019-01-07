تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام سموحة بالدوري المصري

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراته القادمة بينه وبين مضيفه فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي وسموحة في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباراة مؤجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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وقد جاءت قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف / علي معلول / محمد هاني / محمود وحيد / ساليف كوليبالي.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / محمد شريف / رمضان صبحي / محمد محمود / جيرالدو دا كوستا / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

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