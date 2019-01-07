رسمياً: محمد صلاح يفوز بأولى جوائزه الفردية في عام 2019

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نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز بأولى جوائزه الفردية في العام الجديد 2019، وذلك بعد المستوى الأكثر من رائع الذي قدمه النجم المصري خلال الفترة الماضية مع فريقه ليفربول وتحديداً طوال شهر ديسمبر من العام الماضي 2018.

حيث تمكن النجم المصري محمد صلاح من الفوز بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر ديسمبر من العام الماضي 2018، وذلك بعد أن تفوق على نجوم عديدة مثل النجم الإنجليزي هاري كين إضافة إلى النجم البلجيكي إيدين هازارد.

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وقد جاء فوز النجم المصري محمد صلاح بهذه الجائزة رفيعة المستوى المقدمة من طرف رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بعدما فاز بتصويت جماهير كرة القدم في كافة أنحاء العالم، وذلك من خلال التصويت المفتوح عبر الموقع الرسمي للرابطة.

ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر من شهور الموسم، علماً بأن النجم المصري محمد صلاح من الممكن أن يكون على موعد مع الفوز بجائزة جديدة في يوم غداً الثلاثاء أثناء حضوره مراسم حفل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل إختيار أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2018.

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