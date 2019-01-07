رسالة هامة من وائل جمعة لِصفقات الأهلي الجديدة..تعرف عليها !

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حرص الصخرة وائل جمعة أحد أساطير النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقاً على توجيه رسالة في غاية الأهمية اليوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019، وذلك لجميع الصفقات الجديدة المدوية التي تعاقد معها النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث نشر الصخرة وائل جمعة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “صباح الخير، محمد محمود وحسين الشحات ومحمود وحيد وياسر إبراهيم، مبروك عليكم الأهلي ولن تندموا على اختياركم”.

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كما أضاف أيضاً: “لاعبين يبدو عليهم الاختيار من القلب، استعدوا لما هو قادم، تيشرت الأهلي مسؤولية وليس رفاهية، بالتوفيق ليكم مع الأهلي إن شاء الله وتكونوا على اد الطموحات”.

وتأتي هذه التغريدة من طرف الصخرة وائل جمعة في ظل الصفقات المدوية من العيار الثقيل التي نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث شملت قائمة التعاقدات المدوية كلاً من: محمد محمود / حسين الشحات / رمضان صبحي / جيرالدو دا كوستا / ياسر إبراهيم.

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