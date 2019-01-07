موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الثلاثاء 8/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وسموحة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق سموحة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وسموحة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وسموحة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وسموحة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

موعد مباراة الأهلي وسموحة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق سموحة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وسموحة، سوف تكون مباراة الأهلي وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي وسموحة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وسموحة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها المارد الأحمر.

حيث تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي الخسارة التي أدت إلى كثرة حجم الضغوطات على أبناء القلعة الحمراء في ظل التراجع المخيف لفريق الأهلي على مستوى ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ولعل ما خفف من حمل هذه الضغوطات الكبيرة وأدخل الفرحة في قلوب عشاق النادي الأهلي، هي الصفقات المدوية التي واصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع النجم المصري حسين الشحات قادماً من صفوف نادي العين الإماراتي، قبل أن ينجح أيضاً في التعاقد مع المدافع المصري ياسر إبراهيم قادماً من صفوف نادي سموحة.

وقبل هذه الصفقات كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد بدأ فترة الميركاتو الشتوي الحالي بالتعاقد مع 4 أسماء بارزة للغاية، وهي كلاً من رمضان صبحي قادماً من صفوف نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، إضافة إلى محمد محمود قادماً من صفوف نادي وادي دجلة، وأيضاً محمود وحيد قادماً من صفوف نادي مصر المقاصة، وأخيراً الأنجولي جيِرالدو دا كوستا قادماً من صفوف نادي بريميرو دي أغوستو الأنجولى.

وتبقى النقطة السلبية الوحيدة التي لا تزال تُطارد فريق الأهلي في السنوات القليلة الماضية هي عامل الإصابات التي لم ترحم أي لاعب في النادي الأهلي، وكان آخر هذه الإصابات قد تضمن إصابة المهاجم المغربي وليد أزارو في العضلة الضامة إضافة إلى تأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين كاملين.

ومن جانبه كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق سموحة، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: هشام محمد / إسلام محارب / عمرو السولية / كريم نيدفيد / محمد شريف / وليد سليمان / أحمد حمودي / ناصر ماهر / رمضان صبحي / محمد محمود / جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد حمودي / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمد شريف.

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