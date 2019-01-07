موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري المصري الثلاثاء 8/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بيراميدز وأيضاً عشاق النجم المصري عبد الله السعيد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز والمصري البورسعيدي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي

موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، سوف تكون مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات بيراميدز والمصري البورسعيدي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية سعياً للمنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فوز فريق بيراميدز في مباراته الماضية على حساب اللقب فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، سوف يُعطي دافعاً كبيراً للغاية لفريق بيراميدز من إكمال المسيرة التي بدأها منذ مطلع الموسم الحالي، علماً بأن فريق بيراميدز من ضمن أبرز المرشحين للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية المطاف.

وبكل تأكيد ساهمت الصفقات المدوية التي قامت بها إدارة نادي بيراميدز في إحداث نقلة نوعية لفريق بيراميدز طوال الفترة الماضية من عمر الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق بيراميدز يتواجد حالياً في مركز الوصافة خلف فريق الزمالك متصدر الترتيب مباشرة.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة خارج أرضه أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجدي أفشةِ / كارلوس كينو / عبد الله السعيد / إيريك تراوري.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

ومن المؤكد أن هذه المباراة سوف تشهد صداماً من نوع خاص للغاية، وذلك بين كلاً من النجم عبد الله السعيد من جهة فريق بيراميدز، وبين اللاعب الواعد إِسلام عيسى من جهة فريق المصري البورسعيدي.

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