موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية الثلاثاء 8/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه جاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في واحدة من ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن في مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في واحدة من ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن في مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وتوتتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار أول على الأقل العودة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره في ملعب ستامفورد بريدج.

ولا شك أن فريق تشيلسي يعلم جيداً مدى أهمية مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي، وذلك مثلها مثل مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي أو حتى مسابقة الدوري الأوروبي في ظل صعوبة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بالنسبة إلى فريق تشيلسي.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق تشيلسي أيضاً أن التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأن فريق تشيلسي سوف يجد نفسه في مواجهة معقدة للغاية في المباراة النهائية أمام حامل اللقب فريق مانشستر سيتي في حالة تخطى أولاً عقبة جاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أندرياس كريستنسن / إيمرسون.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / روس باركلي / روبن لوفتس تشيك.

خط الهجوم: إيدين هازارد / بيدرو رودريغيز / ألفارو موراتا.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مشابهاً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير، وذلك على الرغم من أن فريق السبيرز لا يزال داخل دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة كلاً من حامل اللقب فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق ليفربول.

ولكن فريق توتنهام هوتسبير يعلم جيداً أن بقائه داخل دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الحالي لن يطول على الإطلاق، وخاصة في ظل عدم إِمتلاك فريق السبيرز نفس الإمكانيات البشرية على مقاعد البدلاء مثلما هو الحال بالنسبة إلى تشكيلته الأساسية.

ويطمح فريق توتنهام هوتسبير إلى الفوز بأي لقب في الموسم الحالي مهما كان، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون هو الأخير له قبل إنتقاله إلى ملعبه الجديد في مطلع الموسم المقبل، على أمل أن يكون الملعب الجديد مساهماً بقوة في تطوير النادي بشكل عام سواء من الناحية المادية أو خاصة من ناحية التتويج بالألقاب.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / داني روز.

خط الوسط: هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن / ديلي آلي.

خط الهجوم: سون هيونغ مين / هاري كين.

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