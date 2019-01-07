موعد مباراة العراق وفيتنام في كأس أمم آسيا الثلاثاء 8/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العراق وفيتنام، يستعد منتخب العراق لملاقاة نظيره منتخب فيتنام في يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب العراق، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة العراق وفيتنام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة العراق وفيتنام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من العراق وفيتنام في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة العراق وفيتنام

موعد مباراة العراق وفيتنام، يستعد منتخب العراق لملاقاة نظيره منتخب فيتنام في يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة العراق وفيتنام تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة العراق وفيتنام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة العراق وفيتنام، سوف تكون مباراة العراق وفيتنام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة العراق وفيتنام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة العراق وفيتنام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة العراق وفيتنام منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات العراق وفيتنام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة العراق وفيتنام، يدخل منتخب العراق غمار مباراته الأولى في مسابقة كأس أمم آسيا أمام نظيره منتخب فيتنام، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل أفضل بداية ممكنة في مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ولا شك أن طموحات منتخب العراق كبيرة للغاية هذه المرة في مسابقة كأس أمم آسيا، وذلك على الرغم من الجيل العراقي الشاب الذي يُشارك في النسخة الحالية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الجماهير العراقية تثق في قدرة ذلك الجيل الشاب على تحقيق الإنجاز الكبير في أغلى مسابقة بالقارة الصفراء.

وبكل تأكيد يتمنى كل مشجع عراقي أن تعود من جديد أمجاد عام 2007، وذلك حينما تمكن منتخب العراق من صناعة التاريخ بأقدام جيله الذهبي الذي فاز بلقب كأس أمم آسيا بقيادة السفاح يونس محمود، والذي كان بدوره بمثابة مرعب جميع حراس المرمى والمدافعين في كرة القدم الآسيوية.

ولكن وفي الوقت ذاته تعلم الجماهير العراقية أن ذلك الإنجاز من الصعب تكراره في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، وخاصة في ظل قوة المنتخبات المرشحة من أجل التتويج بلقب كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب فيتنام في وضعية مغايرة تماماً، وخاصة أن كل جماهير كرة القدم الآسيوية لا تتوقع منه تقديم أي شئ في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، وخاصة ظل قوة منتخبات المجموعة الرابعة التي يتواجد بها.

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