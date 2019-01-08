تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام سموحة بالدوري المصري

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق سموحة ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وسموحة منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول / ساليف كوليبالي / محمود وحيد.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / محمد شريف / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان / رمضان صبحي / محمد محمود / جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد حمودي / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمد شريف.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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