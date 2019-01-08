بيراميدز في مهمة صعبة اليوم أمام المصري البورسعيدي..تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع

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يشهد ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق المصري البورسعيدي ضيفه فريق بيراميدز، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / كارلوس كينو / عبد الله السعيد / محمد فاروق.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

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