رسمياً: مصر تفوز بشرف تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019

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منح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 بشكل رسمي شرف تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م لدولة جمهورية مصر العربية، وذلك بعد منافسة قوية للغاية طوال الفترة الماضية مع دولة جنوب أفريقيا.

وقد جاء فوز دولة جمهورية مصر العربية بشرف تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا بعد الحصول على 16 صوتاً من الإِتحادات الأفريقية المختلفة، وفي مقابل ذلك حصلت دولة جنوب أفريقيا على صوت واحد فقط لا غير، كما امتنع إتحاد واحد فقط عن عملية التصويت.

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ومن المقرر أن تُقام مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م في شهر يونيو القادم من العام الحالي 2019، علماً بأن مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 سوف تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة بِحسب النظام الجديد الذي أقره الإِتحاد الأفريقي لكرة القدم لمسابقة كأس أمم أفريقيا.

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