تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وتوتنهام في مباراة اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية

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يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير ضيفه فريق تشيلسي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أندرياس كريستنسن / إيمرسون.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / روس باركلي / روبن لوفتس تشيك.

خط الهجوم: إيدين هازارد / بيدرو رودريغيز / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / داني روز.

خط الوسط: هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن / ديلي آلي.

خط الهجوم: سون هيونغ مين / هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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