بعد إيقاف بث قنوات بي إن سبورتس في مصر..هل يتم حل الأزمة وكيف يُمكن مشاهدة القنوات بطريقة أخرى ؟!

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عاش كل عشاق كرة القدم في جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 على وقع صدمة كارثية للغاية، وذلك بعدما أعلنت مجموعة بي إن الإعلامية المالكة لشبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية عن إيقاف البث لقنواتها بشكل رسمي في جمهورية مصر العربية بسبب خلاف بينها وبين الشبكة المصرية للقنوات الفضائية “سي إن إي”.

حيث أصدرت مجموعة بي إن الإعلامية بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء، والذي أكدت فيه التالي: “تأسف مجموعة بي إن الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019، وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة بين الطرفين”.

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كما أضافت مجموعة بي إن الإعلامية في بيانها الرسمي: “يُمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات بي إن كونكت على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى”، وهو الأمر الذي أدى بالتالي إلى حدوث حالة من الهلع بين الجماهير المصرية بشكل عام، وخاصة لأن مجموعة بي إن الإعلامية تمتلك حقوق كافة المسابقات في عالم كرة القدم على المستوى العالمي.

ومن جانبها قامت الشركة المصرية للقنوات الفضائية بإصدار بيان رسمي هي الأخرى من أجل توضيح الصورة بعد توقف بث قنوات بي إن سبورتس بشكل رسمي، حيث جاء البيان على النحو التالي: “السادة مشتركي باقات بي إن في مصر، رجاء العلم أن بث القنوات المشفرة متوقف حالياً من جهة أصحاب المحتوى مجموعة بي إن الإعلامية، وجاري العمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، وفي حالة عدم حلها سيتم رد باقي قيمة مبلغ الإشتراك”.

ولا شك أن توقف بث قنوات بي إن سبورتس في جمهورية مصر العربية سوف يكون بمثابة ضربة موجعة للغاية لكل عشاق كرة القدم، وخاصة بعدما فاز جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء بشرف تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م، والتي يتم نقل فعاليتها بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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