رسمياً: محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني توالياً

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نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في التتويج في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019 بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2018، وذلك للمرة الثانية له على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق لفخر كرة القدم المصرية وأيضاً العربية.

وقد جاء تتويج النجم المصري محمد صلاح بهذه الجائزة رفيعة المستوى المقدمة من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش مراسم الحفل الذي أقامه الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة السنغالية داكار من أجل توزيع جوائز الأفضل عن العام الماضي 2018.

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ولم يكن التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا سهلاً هذه المرة بالنسبة إلى النجم المصري محمد صلاح، وخاصة بعدما نجح في التغلب على كلاً من زميله النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول، إضافة إلى النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب نادي أرسنال الإنجليزي.

ولم يكتفِ النجم المصري محمد صلاح بذلك وحسب، بل نجح أيضاً فخر كرة القدم العربية في التواجد ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في قارة أفريقيا عن العام الماضي 2018، علماً بأن هذه القائمة لم تتضمن سوى لاعب عربي واحد فقط لا غير بجانب النجم المصري محمد صلاح وهو النجم الجزائري رياض محرز.

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