تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ليغانيس بكأس ملك إسبانيا

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يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ليغانيس في مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليغانيِس تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وليغانيِس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليغانيس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كيِكو كاسيَا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / ألفارو أوُدريوثولا / سيرخيو ريجوُلون.

خط الوسط: لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / إبراهيم دياز / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / كريستو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليغانيس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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