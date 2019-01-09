رسمياً: عودة بث قنوات بي إن سبورتس في مصر بعد حل الأزمة..ولا دخل لأي أزمات سياسية في الموضوع

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عاد بث شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل رسمي من جديد منذ قليل اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2019 في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما تم حل الأزمة بشكل رسمي ونهائي بين مجموعة بي إن الإعلامية وبين الشركة المصرية للقنوات الفضائية.

وبذلك انتهت حالة الجدل التي انتشرت منذ يوم أمس الثلاثاء في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بعد انقطاع البث بشكل مفاجئ من طرف مجموعة بي إن الإعلامية، والتي كانت قد أكدت بدورها في بيان رسمي أن السبب في ذلك عدم توقيع العقود الجديدة مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.

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ومن جانبها قامت الشركة المصرية للقنوات الفضائية بالرد هي الأخرى في بيان رسمي، والتي أكدت فيه أنها سوف تعمل على حل المشكلة في أقرب فرصة ممكنة أو ستقوم برد قيمة الاشتراك لجميع المشتركين في باقة قنوات بي إن سبورتس في جمهورية مصر العربية.

وهو البيان الذي أدى إلى اشتعال غضب كافة أطياف الشعب المصري بأكمله، مما سمح أيضاً للعديد من الأصوات لإدخال هذه المشكلة في أمور سياسية لا علاقة بها على الإطلاق بالمشكلة الحقيقية وهي أزمة العقود بين الشركتين.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن العديد من الإعلاميين المصريين قد أكدوا أيضاً أن هذه الخطوة من مجموعة بي إن الإعلامية بقطع البث يوم أمس الثلاثاء، جاء بأمر حكومي قطري من أجل إفساد فرحة الشعب المصري بعد الفوز باستضافة مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019.

ولكن كل هذه الأحاديث بات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، وخاصة بعد عودة البث بشكل طبيعي اليوم الأربعاء، لتعود معه البسمة من جديد إلى كل عشاق كرة القدم في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية التي باتت تتنفس كرة القدم.

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