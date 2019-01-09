قرار هام من مارتن لاسارتي قبل مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

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اتخذ الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2019 قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث قرر المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي قيد 4 عناصر جديدة في قائمة فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وبذلك يتبقى في قائمة المارد الأحمر الأفريقية 3 أماكن فارغة فقط لا غير في حالة عدم خروج أي لاعب من القائمة نفسها.

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وقد شملت الأسماء الأربعة التي تم ضمها في قائمة فريق الأهلي الأفريقية كلاً من النجم حسين الشحات إضافة إلى رمضان صبحي وأيضاً محمد محمود وأخيراً المدافع ياسر إبراهيم، على أن يتم حسم جميع الأسماء في القائمة الأفريقية في الأيام القليلة القادمة.

ولا يزال حتى هذه اللحظة يتواجد خارج قائمة فريق الأهلي الأفريقية كلاً من: محمود وحيد / مؤمن زكريا / أحمد الشيخ / صالح جمعة / جونيور أجايي / جيرالدو دا كوستا، علماً بأن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي ينتظر حتى يُنهي النادي الأهلي جميع صفقاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل حسم ملف قائمة المارد الأحمر الأفريقية بشكل نهائي.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي المعلنة سابقاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 منذ الدور التمهيدي الأخير:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / إسلام محارب / محمد شريف / ميدو جابر / أحمد حمودي / وليد سليمان / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن.

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