موعد مباراة البحرين وتايلاند في كأس أمم آسيا الخميس 10/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البحرين وتايلاند، يستعد منتخب البحرين لملاقاة نظيره منتخب تايلاند في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب البحرين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البحرين وتايلاند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البحرين وتايلاند.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البحرين وتايلاند، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البحرين وتايلاند في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة البحرين وتايلاند

موعد مباراة البحرين وتايلاند، يستعد منتخب البحرين لملاقاة نظيره منتخب تايلاند في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة البحرين وتايلاند تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة البحرين وتايلاند والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة البحرين وتايلاند، سوف تكون مباراة البحرين وتايلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة البحرين وتايلاند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة البحرين وتايلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة البحرين وتايلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات البحرين وتايلاند والتشكيل المتوقع

موعد مباراة البحرين وتايلاند، يدخل منتخب البحرين غمار مباراته القادمة أمام نظيره منتخب تايلاند في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده بنسبة كبيرة في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة الآسيوية.

ولا شك أن حظوظ منتخب البحرين في التأهل إلى الدور المقبل باتت كبيرة للغاية، وخاصة بعد نجاحه في خطف نقطة واحدة من منتخب الإمارات المستضيف في الجولة الأولى من دور المجموعات، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه أي أحد من عشاق كرة القدم الآسيوية قبل انطلاقة مسابقة كأس أمم آسيا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن منتخب البحرين قدم أيضاً مستوى مميزاً للغاية في مباراته الأولى التي تعادل فيها مع صاحب الأرض منتخب الإمارات، وهو الأمر الذي يجعل منتخب البحرين يطمح بدوره إلى الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بالنسبة إلى منتخب تايلاند، وخاصة بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها على يد نظيره منتخب الهند بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وهي النتيجة التي أدت بدورها مباشرة إلى قيام الإِتحاد التايلاندي لكرة القدم بإقالة المدير الفني لمنتخب تايلاند، مما يؤكد بدوره على أن المشاركة الحالية لمنتخب تايلاند في مسابقة كأس أمم آسيا سوف تكون شرفية فقط لا غير.

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