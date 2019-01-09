رسمياً: إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي وفتح تحقيق مع الجهاز الطبي

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تلقت جماهير القلعة الحمراء اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2019 صدمة موجعة للغاية، وذلك بعدما أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقطع في الرباط الصليبي على إثر مشاركته في المباراة الماضية أمام فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن اللاعب الشاب محمد محمود صانع الألعاب الجديد لفريق الأهلي قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي إضافة إلى قطع في الغضروف الخارجي للركبة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود سوف يقوم بالتنسيق مع اللاعب محمد محمود في الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل تحديد موعد إجراء العملية الجراحية له.

ولا شك أن هذه الإصابة سوف تكون بمثابة الضربة القاضية سواء بالنسبة إلى النادي الأهلي أو خاصة بالنسبة إلى اللاعب نفسه، علماً بأن هذه الإصابة سوف تجعل اللاعب يغيب عن الملاعب تقريباً حتى نهاية العام الحالي 2019 كحد أقصى.

وعقب هذه الصدمة المدوية أفادت مصادر مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر فتح تحقيق واسع مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها كل لاعبي فريق الأهلي منذ الموسم الماضي.

ويُعتبر الدكتور خالد محمود هو المتسبب الرئيسي في إصابة اللاعب محمد محمود، وخاصة وأن اللاعب محمد محمود كان قد اشتكى من الإصابة في مباراة يوم أمس الثلاثاء أمام فريق سموحة، إلا أن الدكتور خالد محمود قرر عودة اللاعب من جديد إلى أرض الملعب دون تشخيص إصابته بشكل صحيح مما أدى إلى حدوث الكارثة في نهاية المطاف.

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