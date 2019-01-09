موعد مباراة الأردن وسوريا في كأس أمم آسيا الخميس 10/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأردن وسوريا، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب سوريا في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 على ملعب الشيخ خليفة الدولي في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب الأردن وأيضاً عشاق منتخب سوريا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأردن وسوريا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأردن وسوريا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأردن وسوريا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأردن وسوريا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة الأردن وسوريا

موعد مباراة الأردن وسوريا، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب سوريا في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 على ملعب خليفة الدولي في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأردن وسوريا تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأردن وسوريا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأردن وسوريا، سوف تكون مباراة الأردن وسوريا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة الأردن وسوريا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة الأردن وسوريا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة الأردن وسوريا منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات الأردن وسوريا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأردن وسوريا، يدخل منتخب الأردن غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب سوريا في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده بشكل رسمي في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن الشارع الأردني لم يكن يحلم بذلك التأهل منذ الجولة الثانية، وخاصة وأن نتائج منتخب الأردن في فترة التحضيرات قبل بداية مسابقة كأس أمم آسيا لم تكن مثالية على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشارع الأردني بأكمله يطمح في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا وليس فقط التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ولعل ما يُعزز من حظوظ منتخب الأردن في تحقيق ذلك الهدف المنشود، هي النتيجة الأكثر من رائعة التي حققها منتخب الأردن في الجولة الأولى من دور المجموعات، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن منتخب الأردن قدم أيضاً أدائاً مثالياً للغاية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن كل ذلك قد حدث أمام حامل اللقب منتخب أستراليا وليس أي منتخب آخر.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب سوريا في وضعية مغايرة تماماً قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام نظيره منتخب الأردن، وخاصة بعدما فشل منتخب سوريا بكامل نجومه في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى من دور المجموعات عقب سقوطه في فخ التعادل أمام نظيره منتخب فلسطين.

وبكل تأكيد يُدرك منتخب سوريا جيداً أن أي تعثر له في هذه الجولة الثانية أمام نظيره منتخب الأردن، سوف يجعل مهمته في غاية التعقيد من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، وخاصة وأن منتخب سوريا سوف يواجه في مباراته الأخيرة في دور المجموعات حامل اللقب منتخب أستراليا.

ويبقى تعويل الجماهير السورية بشكل عام بدون أدنى شك على نجمين من الطراز الرفيع، وهما كلاً من القائد والنجم عمرو السومة قائد منتخب سوريا وأيضاً الهداف والنجم عمر خريبين، على أن ينجح كلاهما في قيادة منتخب سوريا نحو المجد الآسيوي في نهاية المطاف.

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