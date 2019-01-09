هل حاول تركي آل الشيخ ضم حسين الشحات قبل الأهلي ؟ العين يحسم الجدل رسمياً !

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حسم غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2019 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص محاولة المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز التعاقد مع النجم المصري حسين الشحات قبل أن يتعاقد معه النادي الأهلي بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث قام غانم الهاجري بنشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر من أجل توضيح الصورة بشكل كامل، حيث قال: “لم يتلق العين أي عرض من معالي المستشار تركي آل الشيخ، ولا من أي مسؤول في نادي الأهرام لضم حسين الشحات، ومن يُروج لمثل تلك الشائعات يعمل بأجندة مرفوضة تستند على الاصطياد في الماء العكر لتشويه سمعة الرياضة والاساءة للعلاقات الطيبة التي ظلت تربطنا جمعياً كَأشقاء”.

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وفي تغريدة أخرى قال: “المكاسب التي حققتها صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات لم تقتصر على عائدات مالية للنادي الذي يعتمد سياسة التوازن مع الرؤية الفنية للمدرب، والذي أكد أن الخيارات المتاحة ليست بأقل إن لم تكن أفضل، واتساقاً مع ذلك فعلنا مبدأ الاستثمار الرياضي لأنه لا سقف لطموحات الزعيم في كل موسم”.

كما أضاف أيضاً في تغريدة أخرى: “نهنئ الأهلي المصري والنجم الدولي حسين الشحات على الصفقة، وكل الأمنيات الصادقة للاعب وناديه الجديد بالتوفيق والنجاح ولِتحقيق الطموحات الكبيرة وإسعاد جماهير الأهلي الوفية”.

وفي تغريدة أخرى قال: “جميع الأطراف حققت المكاسب المرجوة من إكمال صفقة العين والأهلي واللاعب، خصوصاً وأن ملف التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مفتوحاً وفقاً لرؤية المدرب واحتياجات المرحلة المقبلة، الأمر الذي يفرض شرط الاستغناء عن البعض كَضرورة فنية وإدارية ومالية”.

وفي ختام تغريداته قال: “جسد اللاعب حسين الشحات أروع معاني العشق والانتماء خلال مرحلة المفاوضات مع الأهلي المصري عندما سطر واحدة من أجمل القصص المرتبطة بدروس الوفاء من خلال الرغبة والتضحية، خصوصاً عندما أكد أن المال ليس من أولوياته بقدر التوصل للاتفاق الذي يُرضي جميع الأطراف”.

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