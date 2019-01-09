تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام إتحاد طنجة بكأس الكونفدرالية

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق إتحاد طنجة المغربي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وإتحاد طنجة في يوم الأحد المقبل الموافق 13 يناير 2019 على أرض دولة المغرب، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / محمد عنتر.

خط الهجوم: عمر السعيد / حميد أحداد.

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