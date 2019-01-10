أنظار العرب تتجه اليوم نحو مباراة الأردن وسوريا في كأس آسيا..تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخبين

Advertisements

يشهد ملعب الشيخ خليفة الدولي في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يصطدم منتخب الأردن بنظيره منتخب سوريا، ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأردن وسوريا تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة الأردن وسوريا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة الأردن وسوريا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب الأردن المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب سوريا:

حراسة المرمى: عامر شفيع.

خط الدفاع: فراس شلباية / خطاب / بني ياسين / العجالين.

خط الوسط: عبد الرحمن / بني عطية / يوسف الرواشدة / مرجان / البخيت.

خط الهجوم: موسى التعمري.

المدير الفني: البلجيكي فيتال بوركيلمانز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب سوريا المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب الأردن:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة.

خط الدفاع: أنيس / باعوُر / أحمد الصالح / مؤيد عجان.

خط الوسط: محمد / زاهر ميداني / محمد عثمان / يوسف / عمر خريبين.

خط الهجوم: عمر السومة.

المدير الفني: الألماني بيرند فالتر شتانجه.

إقرأ أيضاً: تعرف على تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ليفانتي بكأس إسبانيا