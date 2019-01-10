بعد كثرة الإصابات في الأهلي..ماذا طلب لاسارتي من الجهاز الطبي ؟!

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توجه بطلب هام للغاية إلى الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بعد كثرة الإصابات التي حدثت داخل صفوف المارد الأحمر طوال الفترة الماضية.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي طلب من الدكتور خالد محمود أن يقوم بتجهيز المدافع سعد الدين سمير بأقصى سرعة ممكنة، وذلك حتى يكون جاهزاً من أجل المشاركة في المباراة بعد القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي لا يرغب في تكرار سيناريو الإصابات من جديد مع اللاعبين العائدين حديثاً من الإصابة، وخاصة وأن ذلك السيناريو قد حدث لأكثر من لاعب في صفوف فريق الأهلي في الآونة الأخيرة.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي يحتاج بشدة إلى خدمات المدافع سعد الدين سمير قبل موعد الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة وأن فريق الأهلي سوف يُعاني بشدة في حالة عدم جاهزية مُدافعيه في المباراة المرتقبة أمام فريق شبيبة الساورة على أرض دولة الجزائر.

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