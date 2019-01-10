موعد مباريات دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم مباريات دور ال32 مكرر لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وخاصة وأن جميع الأندية المتأهلة عن ذلك الدور سوف تُشارك في دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي كانت قد أسفرت عنها قرعة دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

Advertisements

وإليكم الآن أولاً النتائج التي كانت قد أسفرت عنها قرعة دور ال32 لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق جور ماهيا الكيني / فريق نيو ستارز الكاميروني.

فريق الأهلي بنغازي الليبي / فريق نصر حسين داي الجزائري.

فريق الهلال السوداني / فريق موُكورا فيكتوري سبورتس الرواندي.

فريق نكانا الزامبي / فريق سان بيدرو الإيفواري.

فريق القطن الكاميروني / فريق أشانتي كوتوكو الغاني.

فريق زيسكو يونايتد الزامبي / فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي.

فريق الملعب المالي من مالي / فريق بيترو أتلتيِكو الأنجولي.

فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق أفريكان ستارز من ناميبيا.

فريق الزمالك المصري / فريق إتحاد طنجة المغربي.

فريق الصفاقسي التونسي / فريق فايبرز الأوغندي.

فريق جيما كينيما الإثيوبي / فريق حسنية أغادير المغربي.

فريق نهضة بركان المغربي / فريق دياراف السنغالي.

فريق النصر الليبي / فريق فاسو ساليِتاس من بوركينا فاسو.

فريق كمبالا سيتي الأوغندي / فريق أوُتوهو الكونغولي.

فريق بانتو من بوتسوانا / فريق رينجرز النيجيري.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق الأهليِ بنغازي / فريق نصر حسين داي، الجمعة 11 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فايبرز / فريق الصفاقسي، السبت 12 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق نكانا / فريق سان بيدرو، السبت 12 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أفريكان ستارز / فريق الرجاء البيضاوي، السبت 12 يناير 2019، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الملعب المالي / فريق بيترو أتلتيكو، السبت 12 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زيسكو يونايتد / فريق كايزر شيفز، الأحد 13 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق جيما كينيما / فريق حسنية أغاديِر، الأحد 13 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق جور ماهيا / فريق نيو ستارز، الأحد 13 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق بانتو / فريق رينجرز، الأحد 13 يناير 2019، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق القطن / فريق أشانتي كوتوكو، الأحد 13 يناير 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أوُتوهو / فريق كمبالا سيتي، الأحد 13 يناير 2019، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق إتحاد طنجة / فريق الزمالك، الأحد 13 يناير 2019، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق فاسو ساليِتاس، الأحد 13 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ديَاراف / فريق نهضة بركان،الأحد 13 يناير 2019، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق موُكورا فيكتوري سبورتس، الأحد 13 يناير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات إياب دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق نصر حسين داي / فريق الأهلي بنغازي، السبت 19 يناير 2019، الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الصفاقسي / فريق فايبرز، السبت 19 يناير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سان بيدرو / فريق نكانا، الأحد 20 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الرجاء البيضاوي / فريق أفريكان ستارز، الأحد 20 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بيترو أتلتيكو / فريق الملعب المالي، السبت 19 يناير 2019، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كايزر شيفز / فريق زيسكو يونايتد، الجمعة 18 يناير 2019.

فريق حسنية أغاديِر / فريق جيما كينيما، الجمعة 18 يناير 2019.

فريق نيو ستارز / فريق جور ماهيا، الأحد 20 يناير 2019، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق رينجرز / فريق بانتو، الأحد 20 يناير 2019، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أشانتي كوتوكو / فريق القطن، الجمعة 18 يناير 2019.

فريق كمبالا سيتي / فريق أوُتوهو، الأحد 20 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الزمالك / فريق إتحاد طنجة، الجمعة 18 يناير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فاسو ساليِتاس / فريق النصر، السبت 19 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نهضة بركان / فريق دياراف، الجمعة 18 يناير 2019.

فريق مُوكورا فيكتوري سبورتس / فريق الهلال، السبت 19 يناير 2019، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: بعد كثرة الإصابات في الأهلي..ماذا طلب لاسارتي من الجهاز الطبي ؟!