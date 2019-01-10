قرار هام من الجهات الأمنية قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

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اتخذت الجهات الأمنية بجمهورية مصر العربية اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 قراراً في غاية الأهمية، وذلك قبل المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

حيث قررت الجهات الأمنية السماح بحضور 10 آلاف مشجع أهلاوي من أجل مؤازرة المارد الأحمر في مدرجات ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق فيتا كلوب.

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ومن جانبه أرسل الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة خطاباً رسمياً اليوم الخميس إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل إعلامه بطباعة 10 آلاف تذكرة فقط لا غير بدون دعوات من أجل حضور مباراة الأهلي وفيتا كلوب.

وكان النادي الأهلي قد بدأ في عملية بيع تذاكر المباراة عبر موقعه الإلكتروني منذ أيام قليلة، كما أعلن النادي الأهلي أيضاً في الساعات القليلة الماضية عن إقامة مَنفذ لِعملية بيع التذاكر في مدينة الإسكندرية وتحديداً بجوار ملعب برج العرب من أجل تسهيل حضور الجماهير الأهلاوية للمباراة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب في مساء يوم السبت المقبل الموافق 12 يناير 2019، وذلك تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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