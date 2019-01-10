حبس وغرامة ورفع حصانة..الخطيب يبدأ حربه القانونية ضد مرتضى منصور

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بدأ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حربه القانونية بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2019 ضد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعدما تطاول المستشار مرتضى منصور في الأيام الماضية على الكابتن محمود الخطيب وعلى النادي الأهلي بشكل عام.

فمن خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مقر نادي الزمالك في الأيام القليلة الماضية، وذلك تحديداً أثناء تقديم المهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب نادي الزمالك الجديد، أكد المستشار مرتضى منصور أن النادي الأهلي قد تعاقد مع النجم المصري حسين الشحات بعد حصوله على تمويل قطري إضافة إلى دعم الأسطورة المصرية محمد أبوتريكة.

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وهي التصريحات التي أغضبت الجميع بشدة داخل جدران القلعة الحمراء، مما دفع مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام بحق المستشار مرتضى منصور، وذلك بسبب تصريحاته الدائمة خارج إطار الروح الرياضية والتي تؤدي بدورها إلى نشر التعصب والفتنة بين الجماهير المصرية.

وفي السياق ذاته أكد مكتب النائب العام اليوم أن البلاغ الرسمي الذي قدمه النادي الأهلي بات على مكتب النائب العام من أجل التحقيق فيه قبل اتخاذ القرار القانوني اللازم، كما باشرت أيضاً نيابة العجوزة التحقيقات في البلاغ المقدم ضد المستشار مرتضى منصور.

وقد أكد مكتب النائب العام أن بلاغ النادي الأهلي قد اشتمل على 3 مطالب رئيسية، وهي أولاً فرض غرامة مالية كبيرة على المستشار مرتضى منصور، وثانياً حبس المستشار مرتضى منصور بسبب الدخول في أعراض الغير، وثالثاً وأخيراً رفع الحصانة البرلمانية عن المستشار مرتضى منصور في ظل سوء استخدامه لها لأهداف خارج البرلمان المصري.

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