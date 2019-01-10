هل حسم الأهلي ملف التعاقد مع قائد منتخب سوريا ؟ وكيله يحسم الجدل !

Advertisements

حسم وكيل أعمال اللاعب أحمد الصالح قائد ومدافع منتخب سوريا ونادي العهد اللبناني اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب السوري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد وكيل أعمال اللاعب السوري أحمد الصالح أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع مجلس إدارة نادي العهد اللبناني، وذلك من أجل التعاقد مع المدافع أحمد الصالح في الميركاتو الشتوي الحالي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار وكيل أعمال اللاعب السوري أحمد الصالح أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أنهى أيضاً كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، وذلك سواء مع نادي العهد اللبناني أو حتى المتعلقة براتب اللاعب نفسه داخل جدران القلعة الحمراء.

وفي ختام تصريحاته شدد وكيل أعمال اللاعب السوري أحمد الصالح على أن أحمد الصالح سوف يأتي مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب نهاية مشوار منتخب بلاده سوريا في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 المقامة حالياً على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل التوقيع بشكل رسمي على عقد انضمامه إلى النادي الأهلي ومن ثم تقديمه إلى جماهير القلعة الحمراء.

إقرأ أيضاً: حبس وغرامة ورفع حصانة..الخطيب يبدأ حربه القانونية ضد مرتضى منصور