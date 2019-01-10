الصراع يشتعل بقوة داخل الأهلي من أجل القائمة الأفريقية.. والقرار النهائي بيد لاسارتي

Advertisements

يبدو أن الصراع سوف يكون شرساً للغاية داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين جميع اللاعبين، وذلك في إطار سعي كلاً منهم لحجز مقعده في قائمة المارد الأحمر المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وخاصة وأن فريق الأهلي سوف يبدأ مشواره في دور المجموعات بعد أيام قليلة فقط من الآن.

ويُدرك كل لاعب في فريق الأهلي جيداً أنه يجب عليه أن يقوم بتقديم أفضل أداء ممكن لديه في الفترة القليلة القادمة، وذلك حتى يُقنع الأوروغوياني مارتن لاسارتي بقدرته على التواجد في قائمة المارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى إقناعه بعدم الخروج منها في حالة كان متواجداً منذ الأدوار التمهيدية.

Advertisements

وكان المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي قد استقر على ضم أربعة لاعبين إلى القائمة التي شاركت في الدور التمهيدي، وهؤلاء اللاعبون الأربعة هم النجم حسين الشحات إضافة إلى رمضان صبحي وأيضاً ياسر إبراهيم وأخيراً محمد محمود، إلا أن الصدمة كانت كبيرة للغاية بعدما تم استبعاد الأخير بعدها بساعات قليلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ولا يزال يتواجد خارج قائمة فريق الأهلي الأفريقية بعض الأسماء الهامة، والتي تتمثل في كلاً من: رامي ربيعة / جونيور أجايي / جيرالدو دا كوستا / صالح جمعة / مؤمن زكريا / أحمد الشيخ، على أن يحسم المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي القائمة بشكل نهائي في أقرب فرصة ممكنة.