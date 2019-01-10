موعد مباراة فلسطين وأُستراليا في كأس أمم آسيا الجمعة 11/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فلسطين وأُستراليا، يستعد منتخب فلسطين لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019 على ملعب مكتوم بن راشد في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب فلسطين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فلسطين وأستراليا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وأستراليا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فلسطين وأستراليا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من فلسطين وأستراليا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة فلسطين وأُستراليا

موعد مباراة فلسطين وأُستراليا، يستعد منتخب فلسطين لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019 على ملعب مكتوم بن راشد في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة فلسطين وأُستراليا تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فلسطين وأُستراليا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة فلسطين وأُستراليا، سوف تكون مباراة فلسطين وأُستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة فلسطين وأُستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة فلسطين وأُستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة فلسطين وأُستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات فلسطين وأُستراليا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة فلسطين وأُستراليا، يدخل منتخب فلسطين غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره منتخب أستراليا في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق معجزة تاريخية من خلال الفوز على حساب حامل اللقب من أجل محاولة صنع التاريخ والتأهل إلى الدور ثمن النهائي في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ولا شك أن بداية منتخب فلسطين في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا كانت مثالية للغاية، وذلك بعدما نجح في فرض التعادل السلبي بدون أهداف على نظيره منتخب سوريا الملئ بالنجوم في صفوفه في مفاجأة من العيار الثقيل لم يتوقعها أي أحد من عشاق كرة القدم الآسيوية.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الشارع الفلسطيني جيداً أن ذلك التعادل كان خادعاً ولم يعكس الصورة الحقيقية الباهتة التي يعيشها منتخب فلسطين بسبب الظروف السياسية في القدس المحتلة، على أمل أن يُقدم منتخب فلسطين أدائاً مشرفاً في مبارياته المتبقية في نهاية المطاف حتى لو فشل في التأهل إلى الدور الثاني من أجل رفع الراية الفلسطينية عالياً.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مربكاً للغاية بالنسبة إلى منتخب أستراليا قبل خوضه مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب فلسطين، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هي الخسارة المفاجئة التي تعرض لها حامل اللقب في الجولة الأولى من دور المجموعات على يد نظيره منتخب الأردن، مما جعل الشكوك تحوم بقوة حول قدرة منتخب أستراليا على الحفاظ على لقبه الآسيوي للنسخة الثانية على التوالي.

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