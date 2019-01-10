الإسماعيلي يضع شرطاً أساسياً من أجل بيع نجمه للأهلي في الميركاتو الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن أحد نجومه للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قد اشترط على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب التعاقد مع المهاجم عمرو جمال، وذلك في مقابل التخلي عن خدمات المدافع محمود متولي في الميركاتو الشتوي الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لا يُمانع على الإطلاق فكرة رحيل المدافع محمود متولي عن صفوفه في الوقت الحالي، وخاصة وأن عقد اللاعب سوف ينتهي مع نادي الإسماعيلي عقب نهاية الموسم المقبل مباشرة مع العلم بأن محمود متولي قد رفض التجديد لفترة أخرى مع الدراويش.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي مصمم على إتمام هذه الصفقة بنجاح خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من طرف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي في تدعيم خط دفاع المارد الأحمر.

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