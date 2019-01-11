تعرف على تشكيل الترجي المتوقع في مباراة اليوم أمام حوريا كوناكري بدوري أبطال أفريقيا

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يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة مضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في مساء اليوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019 على أرض دولة غينيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي وحوريا كوناكري تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الترجي الرياضي وحوريا كوناكري منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الترجي الرياضي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق حوريا كوناكري:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / أيمن بن محمد.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / فرانك كوم / أنيس البدري / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدير الفني: التونسي معين الشعباني.

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