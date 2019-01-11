موعد مباراة ليفربول وبرايتون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 12/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون، يستعد منتخب ليفربول لملاقاة مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على ملعب أميكس على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون

موعد مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على ملعب أميكس على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون والقنوات الناقلة للمباراة

سوف تكون مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها فريق الريدز منذ مطلع العام الحالي 2019 على مستوى جميع المسابقات.

حيث بدأ فريق ليفربول العام الحالي 2019 بطريقة سيئة للغاية، وذلك من خلال أولاً الخسارة في قمة كرة القدم الإنجليزية في الموسم الحالي خارج أرضه على يد مضيفه فريق مانشستر سيتي حامل اللقب بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الاتحاد، وهي النتيجة التي أشعلت الصراع من جديد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولم تقتصر النتائج السلبية عند ذلك الحد فحسب، وخاصة بعدما تعرض فريق ليفربول إلى الخسارة للمباراة الثانية على التوالي، وهذه المرة خارج أرضه أيضاً على يد مضيفه فريق ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد أيضاً، ولكن تلك الخسارة الثانية أدت بدورها إلى إقصاء فريق ليفربول من الدور الثالث من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ولا شك أن حجم الضغوطات الآن بات كبيراً للغاية على فريق ليفربول بشكل عام وعلى مدربه الألماني يورغن كلوب بشكل خاص، حيث لم يبقِ أمام فريق ليفربول في الموسم الحالي سوى المنافسة على لقبين فقط لا غير، وهما كلاً من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وهو الأمر الذي يُهدد بدوره خروج فريق ليفربول من الموسم الحالي خالي الوفاض بدون أي ألقاب على الإطلاق من جديد، وخاصة في ظل شراسة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع حامل اللقب فريق مانشستر سيتي، أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا يكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الريدز سوف يصطدم بالعملاق الألماني فريق بايرن ميونخ في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد يأمل عشاق نادي ليفربول أن يكون فوز النجم المصري محمد صلاح منذ أيام قليلة بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بمثابة الدافع الكبير لفخر كرة القدم العربية، وخاصة بعدما ظهر بمستوى متوسط نوعاً ما منذ مطلع العام الحالي 2019 على أمل أن يعود لمستواه العالي من جديد في الفترة الحاسمة المقبلة من عمر الموسم.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً للغاية بالنسبة إلى فريق برايتون أند هوف ألبيون قبل خوضه هذه المباراة الصعبة أمام ضيفه فريق ليفربول، وخاصة بعدما نجح فريق برايتون أند هوف ألبيون في ضمان مقعده منذ أيام قليلة في الدور الرابع في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، مما سوف ينعكس بصورة إيجابية للغاية على لاعبي الفريق أمام فريق ليفربول.

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