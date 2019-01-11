موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 12/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق بولونيا في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على ملعب ريناتو ديِلارا على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وبولونيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق بولونيا في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على ملعب ريناتو ديِلارا على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبولونيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وبولونيا منقولة بشكل حصري عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا على القمر الأوروبي “هوت بيرد”، علماً بأن حقوق نقل مسابقة كأس إيطاليا لم يتم شراؤها حتى هذه اللحظة سواء في الشرق الأوسط أو حتى شمال أفريقيا.

آخر تحضيرات يوفنتوس وبولونيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بولونيا في مسابقة كأس إيطاليا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حجز مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في إطار سعيه للدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس إيطاليا.

ولا شك أن هذه المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق يوفنتوس، وخاصة وأنها سوف تكون أول مباراة له في العام الحالي 2019، وبالتالي فإن نتيجة المباراة سوف تعكس مدى استعداد فريق يوفنتوس قبل خوض التحديات الصعبة في الأشهر المتبقية من عمر الموسم الحالي.

ولعل أبرز هذه التحديات وأقربها هي مسابقة كأس السوبر الإيطالي، والتي سوف يواجه فريق يوفنتوس غريمه فريق ميلان في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإيطالية، وذلك في يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يناير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق يوفنتوس في الفترة المتبقية من عمر الموسم، هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن نادي السيدة العجوز منذ عام 1997 بالرغم من وصول فريق يوفنتوس إلى المباراة النهائية في 5 مناسبات منذ ذلك الوقت، علماً بأن فريق يوفنتوس سوف يكون أمام مهمة معقدة في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في الموسم الحالي من خلال مواجهة نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق بولونيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / مهدي بن عطية / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: دوغلاوس كوستا / خوان كوادرادو / كريستيانو رونالدو.

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