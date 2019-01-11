موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا السبت 12/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يستعد فريق الأهلي وصيف آخر نسختين لملاقاة ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية وصيف النسخة الماضية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم المصرية وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وفيتا كلوب في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يستعد فريق الأهلي وصيف آخر نسختين لملاقاة ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية وصيف النسخة الماضية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، سوف تكون مباراة الأهلي وفيتا كلوب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وفيتا كلوب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي فقط لا غير.

آخر تحضيرات الأهلي وفيتا كلوب والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق فيتا كلوب في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إثبات قدرته منذ اللحظة الأولى على المنافسة بكل قوة على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2019.

ولا شك أن فريق الأهلي سوف يكون تحت ضغوطات لا مثيل لها على الإطلاق طوال مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، وخاصة وأن جماهير القلعة الحمراء لن ترضى على الإطلاق بأي شئ سوى اللقب الغالي في نهاية المطاف.

وبكل تأكيد تتضاعف هذه الضغوط على المارد الأحمر بعدما وصل إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في آخر عامين على التوالي، إلا أن فريق الأهلي خسر اللقب في المرة الأولى على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي في العام قبل الماضي 2017، ومن ثم خسر اللقب في المرة الثانية على يد فريق الترجي الرياضي التونسي في العام الماضي 2018.

ويأمل عشاق النادي الأهلي هذه المرة في كسر العقدة والفوز باللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ولعل ما قد يُساهم في حدوث ذلك بشكل واضح هي الصفقات المدوية للغاية التي تعاقد معها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث تمثلت هذه الصفقات في التعاقد حتى هذه اللحظة مع كلاً من: محمود وحيد / حسين الشحات / رمضان صبحي / جيِرالدو دا كوستا / ياسر إبراهيم / محمد محمود، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل قام مجلس إدارة النادي الأهلي أيضاً بإعادة اللاعب صالح جمعة من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء.

ويبقى الهاجس الأكبر الذي يؤرق جماهير القلعة الحمراء في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، هو استمرار حالة عدم الاستقرار الفني لفريق الأهلي من خلال تغيير المدير الفني بشكل موسمي عكس ما تعود عليه النادي الأهلي طوال تاريخه.

حيث خاض الكابتن حسام البدري أولاً النسخة قبل الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريِقيا رفقة فريق الأهلي، ومن ثم خاض الفرنسي باتريس كارتيرون النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريِقيا رفقة فريق الأهلي، قبل أن يتم تعيين الأوروغوياني مارتن لاسارتي أخيراً في منصب المدير الفني قبل بداية مشوار المارد الأحمر في دور المجموعات لِنسخة العام الحالي 2019.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فيتا كلوب، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول / ياسر إبراهيم.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / وليد سليمان / ناصر ماهر / ميدو جابر / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فيتا كلوب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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