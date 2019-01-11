موعد مباراة العراق واليمن في كأس أمم آسيا السبت 12/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العراق واليمن، يستعد منتخب العراق لملاقاة نظيره منتخب اليمن في يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب العراق وأيضاً عشاق منتخب اليمن، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة العراق واليمن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة العراق واليمن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من العراق واليمن في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة العراق واليمن

موعد مباراة العراق واليمن، يستعد منتخب العراق لملاقاة نظيره منتخب اليمن في يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة العراق واليمن تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة العراق واليمن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة العراق واليمن، سوف تكون مباراة العراق واليمن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة العراق واليمن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة العراق واليمن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة العراق واليمن منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات العراق واليمن والتشكيل المتوقع

موعد مباراة العراق واليمن، يدخل منتخب العراق غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب اليمن في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن معنويات الشارع العراقي مرتفعة للغاية بعد الفوز الأول المثير للغاية الذي حققه منتخب أسود الرافدين في الجولة الأولى من دور المجموعات، والذي جاء تحديداً على حساب منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما جعل الشارع العراقي يؤمن بقدرة منتخب بلاده على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ولكن وفي الوقت ذاته يعلم الجميع جيداً أن منتخب العراق يجب عليه أن يبحث عن الحلول المناسبة من أجل تحسين خطوطه الدفاعية، وخاصة وأن المباريات سوف تكون أكثر صعوبة انطلاقاً من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة وليس مثلما هو الحال في دور المجموعات.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع محبطاً للغاية بالنسبة إلى منتخب اليمن قبل خوضه هذه المباراة أمام نظيره منتخب العراق، وخاصة بعد الخسارة الكارثية التي تعرض لها منتخب اليمن في الجولة الأولى على يد نظيره منتخب إيران بخمسة أهداف مقابل لا شئ.

وبكل تأكيد أظهرت هذه الخسارة الثقيلة كافة عيوب منتخب اليمن سواء من الناحية الهجومية أو خاصة من الناحية الدفاعية، مما يؤكد بدوره على أن هذه المشاركة لمنتخب اليمن في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا سوف تكون شرفية فقط لا غير.

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