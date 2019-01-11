قبل مواجهة فيتا كلوب..لاسارتي يستعين بالأسلحة الثقيلة في قائمة الأهلي

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب في مساء يوم غداً السبت الموافق 12 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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أما قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق فيتا كلوب، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / إسلام محارب / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / رمضان صبحي / محمد شريف / ناصر ماهر / أحمد حمودي / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

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