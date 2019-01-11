موعد مباراة السعودية ولبنان في كأس أمم آسيا السبت 12/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة السعودية ولبنان، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب لبنان في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب السعودية وأيضاً عشاق منتخب لبنان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السعودية ولبنان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية ولبنان.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السعودية ولبنان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من السعودية ولبنان في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة السعودية ولبنان

موعد مباراة السعودية ولبنان، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب لبنان في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة السعودية ولبنان تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السعودية ولبنان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية ولبنان، سوف تكون مباراة السعودية ولبنان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة السعودية ولبنان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة السعودية ولبنان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة السعودية ولبنان منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة، بينما سوف يكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات السعودية ولبنان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة السعودية ولبنان، يدخل منتخب السعودية غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب لبنان في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن البداية القوية للغاية التي حققها منتخب السعودية في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، والتي تمثلت في الفوز الكاسح على حساب منتخب كوريا الشمالية بأربعة أهداف مقابل لا شئ، قد جعلت حالة التفاؤل تعم بقوة الشارع السعودي بأكمله في ظل رغبة الجميع في المنافسة بكل قوة على لقب كأس أمم آسيا.

وبدون أدنى شك يمتلك منتخب السعودية كافة الإمكانيات الفنية اللازمة القادرة على إيصاله إلى منصة التتويج في نهاية المطاف، وخاصة وأن الجيل الحالي لمنتخب السعودية من الممكن أن لا يأتي مثيل له من جديد في السنوات القادمة.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب لبنان في وضعية مغايرة تماماً قبل خوضه هذه المباراة أمام نظيره منتخب لبنان، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب لبنان في الجولة الأولى على يد نظيره منتخب قطر بهدفين مقابل لا شئ.

ولا شك أن هذه الخسارة سوف تضع ضغوطات هائلة للغاية على لاعبي منتخب لبنان في المباراة القادمة أمام منتخب السعودية، علماً بأن الشارع اللبناني لا يطمح سوى في تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني من مسابقة كأس أمم آسيا في ظل فارق الإِمكانيات الفنية الكبيرة بينه وبين معظم منتخبات القارة الآسيوية.

إقرأ أيضاً: قبل مواجهة فيتا كلوب..لاسارتي يستعين بالأسلحة الثقيلة في قائمة الأهلي