تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم السبت الموافق 12 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وفيتا كلوب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فيتا كلوب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان / محمد شريف / رمضان صبحي / حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فيتا كلوب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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